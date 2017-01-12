Лобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фуры
Страшная авария в Пермском крае. На трассе Пермь – Екатеринбург в лоб столкнулись два большегруза. Один перевозил продукцию сети алкогольных магазинов. На 58-м километре автодороги ему навстречу внезапно вылетел другой грузовик. Водитель первой фуры попытался затормозить, однако лобового столкновения избежать не удалось. К счастью, все обошлось. Несмотря на сильнейшие повреждения автомобилей, в аварии никто не погиб, о серьезно пострадавших также не сообщается.
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