Лобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фуры

Страшная авария в Пермском крае. На трассе Пермь – Екатеринбург в лоб столкнулись два большегруза. Один перевозил продукцию сети алкогольных магазинов. На 58-м километре автодороги ему навстречу внезапно вылетел другой грузовик. Водитель первой фуры попытался затормозить, однако лобового столкновения избежать не удалось. К счастью, все обошлось. Несмотря на сильнейшие повреждения автомобилей, в аварии никто не погиб, о серьезно пострадавших также не сообщается.