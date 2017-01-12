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Ул. Карпинского станет шире
Долгожданное расширение. Пермские власти в этом году разработают проект по реконструкции улицы Карпинского. Сейчас МУП "Пермблагоустройство" ищут подрядчика для разработки проекта расширения улицы от Свиязева до Советской армии. Согласно техзаданию, улица должна стать 4-полосной, по 2 полосы движения в каждую сторону. На проектирование в городском бюджете заложено более 14 млн руб. Проект должен быть разработан к октябрю 2017 года.
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