Всё строго по рецепту, включая антибиотики

В краевом Минздраве объяснили причину ужесточения правил торговли лекарствами в пермских аптеках. После Нового года провизоры стали требовать рецепты на, казалось бы, безобидные и привычные всем препараты. Как выяснилось, правила не изменились, дело в регулярных инспекциях и контрольных закупках Росздравнадзора, которые отныне ведомству предписывают изменения в федеральном законе, вступившие в силу с 1 января 2017 года. Ранее принятые правила теперь придется исполнять. В основном речь идет о продаже антибиотиков и противовирусных препаратов. Однозначно ряды строго рецептурных пополнили и новинки транквилизаторов и антидепрессантов. Однако пока нет официального списка всех препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту. Ориентироваться будут в первую очередь на инструкции к лекарствам, где есть указания на продажу по рецепту или без.

Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края: "Наша цель - это уйти от самолечения пациентов, так как самолечение ведет не только к пользе, но и к вреду. Мы видим массу побочных эффектов и осложнений от применяемых бесконтрольно лекарственных препаратов".