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«Галерея туфельки» открывает мир Снежной Королевы

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выставка

В Перми работает выставка «Забавы Снежной Королевы». Это более 250 экспонатов из стекла из частных коллекций. Размер самой маленькой фигурки всего один сантиметр. Чем еще готова поразить зрителей экспозиция?

В мир Снежной Королевы, где царит холод и красота, предлагает отправиться Галерея туфельки. Владычица зимнего королевства так позабавилась, что превратила все экспонаты в ледяные алмазы и серебро, заморозив все до стеклянного состояния.

Эльвира Музафарова, куратор выставки: "Стекло подобно льду, оно такое же прозрачное, гладкое, хрупкое. Поэтому здесь представлены все экспонаты именно из стекла".

ежики

Рыбы, птицы, мыши, кошки, лошади, улитки и даже жирафы и таксы - около 250 стеклянных изделий представлено на новой выставке Галереи туфельки «Забавы Снежной Королевы». Интересно, что размер самого маленького экспоната всего один сантиметр.

Оксана Перевощикова, директор Галереи туфельки: "Эта выставка объединяет 11 коллекций, 11 прекрасных людей, которые имеют отношение к стеклу, которому мы и посвятили свою 11-ю выставку".

Это одиннадцать коллекционеров из Перми и края. Многие уже выставлялись в Галерее туфельки в рамках спецпроекта «Коллекционер», а некоторые впервые показали свое увлечение публике. Например, Ирина Москвина, которая собирает фигурки такс.

Ирина Москвина, коллекционер: "Начали мы где-то в году 1997. Стеклянные фигурки появились в какой-то период на нашем пермском рынке, их стали продавать, и как-то, пробегая мимо, увидела безумно интересные вещицы".

коллекция

Особым украшением выставки стали авторские работы кунгурского мастера-художника Тамары Романовой. В экспозиции в ее исполнении можно увидеть забавных лягушек, беззаботных обезьянок, вороных коней и символ нового года - петуха.

Лера Галкина, куратор выставки: "Тамара занимается изготовлением фигурок из стекла уже более сорока лет, каждый экспонат неповторим".

Выставка «Забавы Снежной Королевы» работает до 31 января в Галерее туфельки на Ленина 72Б.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.01.2017 в 17:52 в рубрике - Новости телеканалов

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