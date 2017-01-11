Неделя православного кино стартовала в Перми

В Перми стартовала Неделя православного кино. До 14 января в киноцентре "Премьер" пермяки смогут увидеть документальные и художественные фильмы на духовные темы и обсудить их с представителями духовенства, медиапедагогами, работниками культуры и образования. Для самых маленьких в программу включены мультфильмы. Вход на все показы свободный.