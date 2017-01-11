249 многодетных семей Перми получили земельные участки

В 2016 году пермские многодетные семьи получили 249 земельных участков. Как сообщают в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, в 2016 году количество земельных участков, распределенных среди пермских многодетных семей увеличилось в три раза. Большая часть участков - 215 - находится в районе Бахаревки. По итогам традиционной жеребьевки 26 пермских семей получат земельные участки на территории Ивы в Мотовилихе и восемь семей - в Заозерье в Орджоникидзевском районе. Распредление участков в 2017 году традиционно будет проходить методом случайной выборки в соответствии с очередностью многодетных семей, стоящих в реестре.