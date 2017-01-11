Разбуди в себе Чемпиона

Федерация вольной борьбы приглашает на бесплатные занятия. Акцент последних лет в краевой организации на массовый спорт. Для этого секции открыты в тринадцати муниципальных районах Пермского края, семь - в Перми. Попробовать свои силы в этом виде единоборства может любой желающий старше одиннадцати лет. А тренировки везде абсолютно бесплатны. Спортсмены - передовики покоряют в основном российские турниры. Женщины берут планку выше - выступают на Чемпионатах Европы и мира.

Михаил Аминов, исполнительный директор федерации вольной борьбы Пермского края: "Есть олимпийская чемпионка молодёжных игр, молодёжной олимпиады Шистерова Дарья. В принципе, развивается спорт. Конечно, женская вольная борьба идёт немножко впереди, потому что конкуренции значительно меньше. Но мы верим и в парней, парни и раньше у нас хорошо боролись!".