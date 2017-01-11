В центре Перми появилась придуманная деревня Морозовка

В Пермском доме народного творчества "Губерния" в праздничные дни создали уникальную волшебную площадку для детей и взрослых - деревню "Морозовку".

Легкими движениями руки за несколько минут ребята сами создали мультфильм. В деревне Морозовка Пермского дома народного творчества губерния возможно все. В новогодние дни и дети и взрослые развлекались здесь с огромным удовольствием.



Деревня Морозовка - это волшебное пространство, где каждый может найти себе занятие по душе: поиграть в старинные настольные игры, сплести браслет или кольцо из бисера, покатать тачку со снежками, послушать, как звучат гусли, свистульки и прочие народные инструменты.

Марина Суханова, заведующая этно - центром ПДНТ "Губерния": "Мы стараемся, чтобы каждый год деревня у нас менялась. В этом году она у нас развернулась к северу - появился настоящий чум, шаманка с гуслями, бубном и разными инструментами, медвежья шкура и станок печатный, деревня преображается, сюда приезжают новые волшебники".

А в комнате сказок ребята пели песни елочке, искали маленького соловья, радовались за горошинку, у которой исполнилась мечта, путешествовали на край земли, чтобы узнать, откуда у народов севера появились песни и лук, и слушали самые настоящие северные сказки.

Каждый день через деревню Морозовку проходили сотни человек - ведь здесь все дни царила настоящая атмосфера Нового года и Рождества. Но на этом волшебство в Губернии не закончилось, сейчас здесь готовятся к фестивалю "Сочельник", который стартует уже 13 января.