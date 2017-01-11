Святки - время узнать свою судьбу

В Пермском крае продолжается святочная неделя, а значит старый спор людей светских и верующих, что такое традиционные гадания, из поколения в поколение продолжающиеся с Рождества и до Крещения. Священнослужители говорят, что гадание - грех, ученые-этнографы – народная традиция, а сами участники гаданий о таких сложностях зачастую даже и не подозревают.

Вот так - с песней под покровом ночи - собираются жительницы деревни Кекур для того, чтобы предсказать будущее. Гадания традиционно проходят каждый год с Рождества по Крещение. Способов узнать свою судьбу не счесть. Одно из самых распространенных – с помощью свечи и зеркала, в котором девушки могут увидеть своего будущего супруга.

Марина Климова: "Увидят – выйдут замуж в этом году. Если девушка сейчас гадает, она в этом году, скорее всего, выйдет замуж за этого суженного".

Как только увидили жениха, нужно сразу потушить свечу и зеркало закрыть, иначе быть беде. Другой способ – по кольцу. Девушки складывают свои золотые украшения, читают предсказания и по одному достают кольца. Хозяина ждет предсказанное будущее. Другие в полночь выходят на перекресток и бросают валенок. Где упадет, с той стороны и придет будущий муж.

По словам местных жителей, самое лучшее время для гадания – это ночь с 13 на 14 января – старый Новый год. В эту ночь гадания являются самыми точными – что нагадаешь в этот вечер, то обязательно сбудется.

Гадания, по сути, языческий обряд, направленный на установление контакта с потусторонними силами, то есть духами и демонами, чтобы узнать будущее. По словам настоятеля Свето-Никольского кафедрального собора в Кудымкаре отца Сергия, православная вера относилась к гаданиям всегда отрицательно. Ведь связь с другими мирами не дозволена человеку и является грехом.

А в Кудымкарском музее с 11 января для детей начинаются «страшные вечера», где хозяйка дома и ряженый познакомят с народными гаданиями на улице, на шкуре медведя и в бане. Ведь это традиция народа, веками передающаяся из поколения в поколение.

Татьяна Тупицина, заведующая библиотечным музеем Коми-Пермяцкого краеведческого музея: "И чертика в бане вызывают, и с зеркалами гадают, и со свечами. Но большую часть, наверное, гадают в бане".

А в деревне Кекур жители готовятся встретить так называемый Васильев вечер не только за гаданием, но и за праздничным столом. Ведь чем богаче угощения в этот день, тем щедрее будет предстоящий год.