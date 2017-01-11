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Допинг-скандал: пермский бегун заявил о завершении карьеры

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Дылдин

Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать на четыре года пермского бегуна Максима Дылдина, который был обвинен в употреблении допинга. После этого 29-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), 29-летний спортсмен наказан в связи с нарушением статьи 32.2 (с) правил соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб". Срок дисквалификации Максима вступил в силу с 6 января 2017 года.

Максим Дылдин - бегун на короткие дистанции, член олимпийской команды России 2008 года. Выступает за Пермские профсоюзы. Вице-чемпион Европы 2007 года в эстафете 4*400 м. Чемпион Европы 2010 в эстафете 4*400 м. Чемпион России в беге на 400 метров 2012-го года. 13 сентября 2016 года решением МОК лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4*400 м из-за положительной допинг-пробы члена команды Дениса Алексеева.

Дылдин

Максим Дылдин сообщил о завершении спортивной карьере в соцсетях. Поблагодарил своего тренера Зухру Верещагину, друзей, родных, коллег по спорту, всех, кто болел за него и завидовал. Бегун отметил, что в спорт пришла большая политика, а он политиком пока не стал.

"Великие моменты рождаются из великой возможности! Хочу сказать, что у меня такие возможности были, и я смог воспользоваться ими сполна… Выиграв за 10 лет в профессиональном спорте медаль Олимпийских игр, чемпионата Мира в Москве, чемпионатов Европы, 5 медалей с командных чемпионатов Европы, успел 7 раз выиграть чемпионат России, золото Универсиады в Казани и много-много других наград с российских и международных соревнований. Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня!", - отметил спортсмен.

Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России, В мире

Опубликовано: 11.01.2017 в 12:55 в рубрике - Новости телеканалов

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