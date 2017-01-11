Главный ледовый городок закрыт на профилактику
Главный ледовый городок Перми "Эко-Сад" 11 января закрыт на весь день на профилактику. Специалисты проверят целостность ледовых конструкций, восстановить скаты и дорожки ледяных горок, также планируется демонтировать и вывезти сценическое оборудование и подготовить площадку к проведению Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", который стартует 15 января. Завтра, 12 января, городок возобновит работу с полудня.
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