Аншлаг в суде: глава финансовой пирамиды подал апелляцию

Новый виток в деле об одной из крупнейших финансовых пирамид. В Пермском краевом суде идет рассмотрение апелляционной жалобы осужденного главы потребительского кооператива "Город" Дмитрия Колесникова, который пытается смягчить приговор. В июле 2017 года после четырех лет судебных разбирательств по результатам рассмотрения уголовного дела Колесникову было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф 250 тыс. рублей.

От действий Колесникова пострадало более тысячи пайщиков. Будучи директором кредитного кооператива, с марта 2005 года по сентябрь 2009 Колесников привлекал денежные средства граждан под видом вкладов под большие проценты, после чего вывел полученные средства из активов организации. В общей сложности было похищено более 130 миллионов рублей.

В краевом суде собрались пострадавшие пайщики - более двухсот человек, которые пришли посмотреть в лицо человеку, оставившему их без денег и процентов. В основной массе эти люди - пенсионеры. В краевом суде долго искали зал, способный вместить такое количество человек. В итоге на слушание выделили сразу два зала. Возможно, апелляции будут подавать и потерпевшие. Эта информация уточняется. В настоящее время в краевом суде работает съемочная группа "Вестей".