Пермяки смогут сэкономить на госпошлине

Пользователи портала Госуслуг с 1 января 2017 года могут оплачивать пошлину со скидкой. В законную силу вступил закон, согласно которому пользователи портала Госуслуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% от суммы. Скидкой могут воспользоваться только физические лица и только в случае подачи заявления на получение услуги и уплаты госпошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Нововведение касается и госуслуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.