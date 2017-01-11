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Пермяки смогут сэкономить на госпошлине
Пользователи портала Госуслуг с 1 января 2017 года могут оплачивать пошлину со скидкой. В законную силу вступил закон, согласно которому пользователи портала Госуслуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% от суммы. Скидкой могут воспользоваться только физические лица и только в случае подачи заявления на получение услуги и уплаты госпошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Нововведение касается и госуслуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.
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