Басаргин начал «перезагрузку» краевого Правительства

В Прикамье началась реализация новой административной реформы, направленной на перезапуск работы министерств. Глава региона Виктор Басаргин провел первую встречу с министром территориального развития Пермского края Романом Кокшаровым. Стратегия дальнейшего развития региона, направленная на развитие промышленного потенциала края и социальной сферы, определена. Поэтому губернатором поставлена задача «перезагрузить» министерства именно под эти цели. От каждого министерства губернатор требует принятия конкретных мер, которые помогут достичь обозначенных целей и задач, поставленных Президентом страны.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Для того чтобы было какое-то поступательное движение, безусловно, нужны программы развития и ряд муниципалитетов, в частности Пермь, Березники, Соликамск такие программы имеют. Вообще, по другим территориям, и особенно по сельским территориям, такие программы развития есть, они как-то созвучны с нашими программами?".

Роман Кокшаров, министр территориального развития Пермского края: "Да! И одной из составляющих будет стратегия муниципалитетов, поэтому с этого года мы уже начинаем новый этап написания этой стратегии, где мы должны понимать, что мы вместе с теми программами, которые реализуются в крае, они были созвучны и с муниципалитетами. Поэтому предстоит большая работа".

В Прикамье по инициативе губернатора Виктора Басаргина реализуется масштабная административная реформа, первым этапом которой стала отставка краевого Правительства. В ближайшее время глава региона встретится с каждым членом Правительства и обсудит, каковы их дальнейшие перспективы работы в краевой власти. При этом задача полной и безоговорочной смены всех членов Правительства главой региона не ставится. Цель реформы - переход на проектный метод госуправления. Это позволит укрепить региональную власть, повысить ответственность и эффективность работы чиновников, оптимизировать затраты на управленческий аппарат.