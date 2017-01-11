Приставы арестовали соломенную шляпку

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В одном из магазинов Перми за неоплаченную аренду  пермские приставы изъяли итальянскую одежду на 500 тысяч рублей. Хозяин обратился в суд,  судебные приставы исполнили решение суда и выехали на место и наложили арест на 128 наименований товара на полную сумму долга. В акт описи и ареста попали женские платья, ремни и соломенная шляпа. В связи с тем, что должник не обжаловал действий приставов, вся одежда была передана на реализацию, сообщили в краевой ФССП.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.01.2017 в 11:47 в рубрике - Новости телеканалов

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