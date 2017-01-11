Приставы арестовали соломенную шляпку

В одном из магазинов Перми за неоплаченную аренду пермские приставы изъяли итальянскую одежду на 500 тысяч рублей. Хозяин обратился в суд, судебные приставы исполнили решение суда и выехали на место и наложили арест на 128 наименований товара на полную сумму долга. В акт описи и ареста попали женские платья, ремни и соломенная шляпа. В связи с тем, что должник не обжаловал действий приставов, вся одежда была передана на реализацию, сообщили в краевой ФССП.