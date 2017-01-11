Эпидемия гриппа и ОРВИ отступает

В Пермском крае снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Впервые после Нового года он опустился на 24% ниже эпидемического порога. Об этом заявляют пермские эпидемиологи. Для сравнения: в последнюю неделю прошлого года порог эпидемии был выше нормы на 17%, всего за это время заболело 13,5 тысяч человек, причем большая часть в Перми. Госпитализирован 771 человек, в том числе 613 детей. Между тем, снижение заболеваемости в Роспотребнадзоре связывают с продолжительными новогодними праздниками.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В праздничные дни люди недостаточно активно обращались за медицинской помощью, дети и взрослые были разобщены и не посещали организованные коллективы".