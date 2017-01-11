В Перми прошел праздничный благотворительный концерт

Праздничный благотворительный концерт прошел в Пермском театре оперы и балета. В большом действии под названием «Рождество Христово» приняли участие представители власти светской и духовной.

На сцене можно было увидеть выступления сразу нескольких детских творческих пермских коллективов.

Также здесь выступил Хор священнослужителей Пермской Епархии. Прозвучали со сцены слова поздравления от губернатора Пермского края Виктора Басаргина, а также Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Долгожданный гость - победитель одного из музыкальных телевизионных проектов Иеромонах Фотий. В Перми он исполнил несколько песен, и ему зал аплодировал стоя.

Рождественская атмосфера царила еще до начала концерта. На первом этаже гостей встречали большим русским караваем, песнями и колядками. Детям вручили подарки. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.