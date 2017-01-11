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На трассе сгорела дотла грузовая «Газель»

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газель

На трассе Кунгур-Соликамск возле отворота на Усьву загорелась грузовая "Газель".  По словам очевидцев, грузовой автомобиль  стал участником ДТП, после чего в его двигателе произошло возгорание. По предварительной информации, никто  не пострадал, однако машина за считанные минуты  выгорела полностью. На трассе в обе стороны  собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают, что  затор на дороге был от 1 до  2 часов.  В ГИБДД и МЧС выясняют точную причину пожара.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 11.01.2017 в 10:35 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Перми продавщицу убили из-за бутылки

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