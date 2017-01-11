На трассе сгорела дотла грузовая «Газель»
На трассе Кунгур-Соликамск возле отворота на Усьву загорелась грузовая "Газель". По словам очевидцев, грузовой автомобиль стал участником ДТП, после чего в его двигателе произошло возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал, однако машина за считанные минуты выгорела полностью. На трассе в обе стороны собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают, что затор на дороге был от 1 до 2 часов. В ГИБДД и МЧС выясняют точную причину пожара.
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