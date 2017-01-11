В Перми продавщицу убили из-за бутылки

Страшное убийство произошло в одном из торговых павильонов в Мотовилихинском районе Перми. В ночь на 8 января здесь было обнаружено тело 55-летней женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Пермскому краю, 29-летний житель Перми в ночное время обратился за покупкой спиртного, но женщина отказалсь продавать алкоголь пьяному мужчине. В ответ он нанес ей множественные удары, от которых продавщица скончалась. Задержать злоумышленника помогли очевидцы, которые и вызвали полицейских. Сейчас преступник заключен под стражу, ведется расследование уголовного дела.