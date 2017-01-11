В Перми вынесли приговор бизнесмену, построившему опасный садик

"Сообразили на троих", как заработать на строительстве детского сада. В Перми прозвучал приговор подрядчику, взявшемуся за возведение ультрасовременного детсада в деревне Горшки Пермского района. В итоге здание едва не развалилось, деньги потрачены, а для находчивого бизнесмена приговор пришлось выносить повторно.

Сообразили на троих - устная договорённость двух предпринимателей и чиновника позволила изменить проект строительства детского сада.

Дмитрия Баранова обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до 6 лет». Вместе с напарником Евгением Мастелем при возведении детсада они решили заменить материалы по нормативу на те, что проекту не соответствовали. За «прикрытие» в коридорах власти дали взятку руководителю районного управления капитального строительства Дмитрию Мосягину.

Ольга Аникиева, судья Пермского районного суда: "Передал Мосягину денежные средства, находящиеся в черном полиэтиленовом пакете, в размере 1 млн 200 тысяч рублей на приобретение автомобиля".

Этих действий оказалось достаточно, чтобы летом 2014 года торжественно открыть, как было заявлено, ультрасовременный садик.

Тогда Ольга Модзгвришвили, директор Заболотской основной общеобразовательной школы, радовалась: "С гордостью можно сказать, что детский сад оборудован новейшим технологическим оборудованием".

По-другому выглядел детский сад всего через год. Как выяснила специальная комиссия, при возведении стен вместо кирпича использовали пеноблоки, которые можно применять разве что для строительства межкомнатных перекрытий. Садик оказался опасным для жизни детей. При этом строители якобы затратили 49 миллионов рублей.

Сегодня детский сад в деревне Горшки не работает - объявлен конкурс на реконструкцию, это ещё 26 миллионов рублей. Пока ни одной заявки от строительных организаций не поступило.

Садик закрыт, параллельно идет разбирательство администрации Пермского района с Министерством финансов. Краевой казне нанесён ущерб 29 миллионов рублей, районной - более 19. Иск на эти суммы также предъявлен бизнесменам.

Дмитрий Шипиловских, начальник правового управления администрации Пермского муниципального района: "Если у нас этот конкурс сорвётся, то мы вообще не знаем, в какую сумму выльется восстановление этого объекта. У нас порядка ста с лишним семей, которые не могут посещать детсад, и вынуждены возить детей в Усть-Качку, в Култаево в другие детсады".

В «последнем слове» Дмитрий Баранов заявил, что сожалеет о содеянном.

Дмитрий Баранов: "Вину осознаю в полном объёме, раскаиваюсь, каждый день об этом думаю".

В итоге суд приговорил Дмитрия Баранова к заключению в колонии общего режима на срок 1 год и 10 месяцев без дополнительного наказания. А это значит, что вопрос - на какие средства будут восстанавливать детский сад – остается открытым.