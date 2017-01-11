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Пенсионеры Прикамья получат единовременную выплату в январе

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ПФР

С 13 по 28 января  все пенсионеры  Прикамья вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую организацию доставки, получат единовременную выплату в пять тысяч рублей, сообщает ПФР. Выплаты будут произведены  вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию в первой декаде января, получат надбавку с 13 по 28 января 2017 года. В этот же период единовременная выплата в пять тысяч рублей получат те, кто получают пенсии через кредитные организации.

Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 11.01.2017 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

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