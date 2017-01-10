В новогоднюю «паутину» попали и водители, и пешеходы
За первую неделю января 390 водителей были задержаны полицейскими по подозрению в управлении транспортным средством с признаками опьянения. В целом на территории Перми произошло 44 ДТП, в результате которых 6 погибло, 4 полчили травмы. Сотрудиками ГИБДД на территории региона выявлено более 11,5 тысяч нарушений ПДД. Среди прочего выявлено 220 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 436 водителей были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол автомобиля. Нарушения ПДД допустили и 750 пешеходов. Нарушители привлечены к административной ответственности.
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