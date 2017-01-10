В МЧС подвели итоги новогодних праздников

В первый рабочий день нового года в управлении МЧС России по Пермскому краю подвели итоги новогодних праздников. С начала 2017 года на территории региона произошло 47 пожаров, в результате которых погибли три человека.

Январский "максимум" - температуру в минус 35 - 40 градусов, Прикамье пережило без значительных происшествий и серьезных коммунальных аварий.

Иван Морозов, старший оперативный дежурный управления МЧС России по Пермскому краю: "Наиболее низкие температуры наблюдались в Гайнском районе, в городе температура от -30 до -36. В целом из-за погоды ЧС на территории края не произошло".

Из-за сильных морозов службы экстренного реагирования несут дежурство в усиленном режиме. Сейчас в Прикамье работает 260 круглосуточных бригад "скорой медицинской помощи".

По данным пресс-центра МЧС Пермского края, в праздничные дни на пожарах погибло в три раза меньше людей, чем в прошлом году. Три человека погибли и шестеро получили травмы. Всего с начала года произошло 47 пожаров, по сравнению с началом января прошлого года в Прикамье более чем в три раза снизилась смертность на пожарах. В этом году трое погибших, в прошлом году - 10. Уменьшилось количество пожаров с 58 до 47. Однако в 2 раза больше человек за новогодние праздники получили травмы - 6. Основной причиной возгорания стали поломки электрооборудования, неисправная проводка - 20 случаев, неправильная эксплуатация печей - 14, неосторожное обращение с огнем -12.