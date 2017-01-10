В МЧС подвели итоги новогодних праздников
В первый рабочий день нового года в управлении МЧС России по Пермскому краю подвели итоги новогодних праздников. С начала 2017 года на территории региона произошло 47 пожаров, в результате которых погибли три человека.
Январский "максимум" - температуру в минус 35 - 40 градусов, Прикамье пережило без значительных происшествий и серьезных коммунальных аварий.
Иван Морозов, старший оперативный дежурный управления МЧС России по Пермскому краю: "Наиболее низкие температуры наблюдались в Гайнском районе, в городе температура от -30 до -36. В целом из-за погоды ЧС на территории края не произошло".
Из-за сильных морозов службы экстренного реагирования несут дежурство в усиленном режиме. Сейчас в Прикамье работает 260 круглосуточных бригад "скорой медицинской помощи".
По данным пресс-центра МЧС Пермского края, в праздничные дни на пожарах погибло в три раза меньше людей, чем в прошлом году. Три человека погибли и шестеро получили травмы. Всего с начала года произошло 47 пожаров, по сравнению с началом января прошлого года в Прикамье более чем в три раза снизилась смертность на пожарах. В этом году трое погибших, в прошлом году - 10. Уменьшилось количество пожаров с 58 до 47. Однако в 2 раза больше человек за новогодние праздники получили травмы - 6. Основной причиной возгорания стали поломки электрооборудования, неисправная проводка - 20 случаев, неправильная эксплуатация печей - 14, неосторожное обращение с огнем -12.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермяки составили из машин фигуру медведя
Новый год удался на славу
«Флаэртиана» начинает прием заявок
Волейбольный клуб «Прикамье» показал отличную игру
Пермские бегуны отличились на «Рождественских стартах»
«ПАРМЕ» не хватило опыта
«Молотобойцы» одержали 7-ю победу подряд
ЭРА-ГЛОНАСС: Автомобили оснастят тревожной кнопкой
Снега и зрелищ: любители автогонок собрались в Барде
«Формула успеха» встретила Рождество сказками Пушкина
Добавить комментарий: