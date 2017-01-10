Пермяки составили из машин фигуру медведя

Необычно встретили Рождество пермские автомобилисты. Они составили из машин фигуру шагающего медведя - герб города Перми. Таким образом пермяки присоединились к прокатившейся по всей стране акции-флешмобу "Автоёлка". Исполинская композиция выстроилась на парковке возле крупного торгового центра. В картине заметны машины от легковушки до внедорожника, не исключая газели. Причем замысел, какую именно фигуру предстоит выполнить, не раскрывался до приезда участников на площадку. Кому не хватило места в основно фигуре, припарковались вокруг в форме гигантских снежинок.