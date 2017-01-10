Новый год удался на славу

Все эти праздничные дни в Перми и крае проходило множество самых разнообразных мероприятий - от уличных забав до театральных премьер. Представляем дайджест прошедших новогодних событий.

Перед самым Новым Годом в Пермском академическом театре- театре прошла губернаторская елка - в ней приняли участие 500 детей со всего Прикамья - те, кто в течение года хорошо учился и активно проявлял себя в спортивных соревнованиях, олимпиадах и других школьных мероприятиях. Атмосфера сказки в театре длилась две недели. На большой сцене каждый день показывали "Спящую царевну" Василия Жуковского.

В театре оперы и балета традиционно давали "Щелкунчика" - самый зимний, новогодний и любимый зрителями балет. В театре " У моста" прошли Рождественские встречи и премьерный спектакль "Ханума".

В ТЮЗе прошла акция добра и милосердия "Сотворим чудо вместе" - каждый пермяк мог сделать подарок ребенку из детского дома. В новогодние дни Пермский ТЮЗ показал свои лучшие сказки - "Огневушка-Поскакушка", "Клочки по закоулочкам", "Каникулы в Лукоморье", "Морозко" и "Холодное сердце". В театре кукол можно было посмотреть "Снеговик-почтовик" и премьеру сезона "По щучьему велению".

В музее современного искусства работали "Теплые мастерские", где ребятишек учили создавать рождественский венок, рисовать светом и делать театр в коробке.

В Пермской краевой филармонии в рамках рождественского фестиваля прошел вечер "Орган по-французски". Концерт дал Тьерри Эскеш - всемирно признанный композитор, блестящий органист, импровизатор, штатный органист Парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон. На сцене Органного концертного зала выступили и музыканты, получившие международное признание: солистка Мариинского театра Юлия Маточкина и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Анатолий Кузнецов.

Самым популярным местом у пермяков и гостей города стал,конечно же, ледовый городок "Эко-сад". Всю праздничную неделю здесь показывали сказки, работала резиденция Деда Мороза, интерактивные площадки, проходили русские забавы, выступали пермские артисты - "Хорус - квартет", группа "Россияне", "Ярмарка", "Воскресение" и многие другие.

Дед Мороз ждал гостей и в своей пермской резиденции в Хохловке. Здесь можно было поиграть в веселые подвижные игры, попеть песни со снеговиком и Снегурочкой. В Рождество в парках Перми прошли "Вечера на Хуторе" - развлекательная программа с колядками, играми и хороводами.