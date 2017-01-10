«Флаэртиана» начинает прием заявок

Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" начал прием заявок на участие. Режиссеры могут отправить свои фильмы на три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую. Для этого необходимо заполнить форму на сайте фестиваля. Прием заявок продлится до 10 мая 2017 года включительно. Сам же фестиваль "Флаэртиана" , уже семнадцатый по счету, пройдет в Перми с 15 по 21 сентября 2017 года.