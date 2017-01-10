Волейбольный клуб «Прикамье» показал отличную игру

Первые поединки в новом году провёл волейбольный клуб "Прикамье". В 11-м туре чемпионата страны среди команд Высшей лиги "А" пермяки принимали лидера - московский "МГТУ", сумели показать отличную игру и нанести сопернику два поражения - 3:1 и 3:0. После чего ситуация в турнирной таблице сильно изменилась. Наша команда, набрав 6 очков, подвинула "МГТУ" на третье место, а сама взошла на второе. Следующий тур пермяки также проведут в родных стенах и снова сыграют с лидером.

Владимир Викулов, старший тренер ВК "Прикамье": "Мы хорошо провели праздники, имеется ввиду в плане тренировок. И поэтому сразу же результат не заставил себя ждать. Спасибо ребятам, выполнили практически все установки. Когда выполняют установку, даже приятно смотреть. И со стороны, и болельщикам. И самим приятно выигрывать. Хорошие моменты, розыгрыши длительные".

14 и 15 января в Пермь пожалует "Ярославич", идущий сейчас на первом месте. Начало матчей в СК имени Сухарева - 17:00. Вход свободный.