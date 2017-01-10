Пермские бегуны отличились на «Рождественских стартах»
Не прошли даром новогодние каникулы у ведущих пермских бегунов на средние и дальние дистанции. В Екатеринбурге состоялся первый этап Гран-при по легкой атлетике - "Рождественские старты" памяти Эдуарда Яламова. Владимир Никитин, как и в прошлом году, первенствовал в беге на 3000 метро - 7:48.13, что является личным рекордом спортсмена и рекордом соревнований. На дистанции 1000 метров Константин Холмогоров едва не побил рекорд соревнований, принадлежащий Юрию Борзаковскому (2:20.49), но в итоге все же проиграл результату главного тренера сборной России семь сотых секунды. 2:20.56 - это личный рекорд Константина и третья подряд победа в Екатеринбурге.
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