«ПАРМЕ» не хватило опыта
Баскетболистам "Пармы" уже в который раз не хватает буквально нескольких очков для того, чтобы вырвать победу у соперников и открыть счёт победным очкам в Единой Лиге ВТБ. В этот раз на своей площадке прикамцы принимали "Автодор" из Саратова. И как никогда были близки к тому, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Основное время матча завершилось вничью. А в овертайме, цитируя главного тренера хозяев, Вячеслава Шушакова - из-за отсутствия опыта нервы были на пределе, поэтому промазали два раза. Саратовцы, напротив, были точны. Итог: победа "Автодора" - 101:97. После первого круга у дебютанта ВТБ - "ПАРМЫ" - пока побед нет. Но остаётся вера в себя и поддержка болельщиков. 15 января "Парма" снова сыграет на своей площадке против Зенита.
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