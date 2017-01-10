«ПАРМЕ» не хватило опыта

Баскетболистам "Пармы" уже в который раз не хватает буквально нескольких очков для того, чтобы вырвать победу у соперников и открыть счёт победным очкам в Единой Лиге ВТБ. В этот раз на своей площадке прикамцы принимали "Автодор" из Саратова. И как никогда были близки к тому, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Основное время матча завершилось вничью. А в овертайме, цитируя главного тренера хозяев, Вячеслава Шушакова - из-за отсутствия опыта нервы были на пределе, поэтому промазали два раза. Саратовцы, напротив, были точны. Итог: победа "Автодора" - 101:97. После первого круга у дебютанта ВТБ - "ПАРМЫ" - пока побед нет. Но остаётся вера в себя и поддержка болельщиков. 15 января "Парма" снова сыграет на своей площадке против Зенита.