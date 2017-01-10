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«Молотобойцы» одержали 7-ю победу подряд

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Молот

Победная новогодняя серия - это отличный подарок болельщикам. Сначала в Ангарске "молотобойцы" в овер-тайме одолели "Ермак" 1:0. Продолжили с красноярским "Соколом" и одержали 7-ю победу подряд. Обе команды порадовали зрителей массой опасных моментов и красивыми контратаками. Но игру сделали точные удары в створ пермяков Руслана Шайхулова, Максима Салахова, Анатолия Раенко и Сергея Абрамова. Говорящий итог встречи- 4:1 обеспечил продолжение беспроигрышной 7-матчевой серии под руководством тренерского дуэта Востриков-Казаков. В активе пермского клуба стало 52 очка, и 18 строчка в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. 

Метки: в Перми, Спорт, в России, Общество

Опубликовано: 10.01.2017 в 14:31 в рубрике - Новости телеканалов

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