«Молотобойцы» одержали 7-ю победу подряд
Победная новогодняя серия - это отличный подарок болельщикам. Сначала в Ангарске "молотобойцы" в овер-тайме одолели "Ермак" 1:0. Продолжили с красноярским "Соколом" и одержали 7-ю победу подряд. Обе команды порадовали зрителей массой опасных моментов и красивыми контратаками. Но игру сделали точные удары в створ пермяков Руслана Шайхулова, Максима Салахова, Анатолия Раенко и Сергея Абрамова. Говорящий итог встречи- 4:1 обеспечил продолжение беспроигрышной 7-матчевой серии под руководством тренерского дуэта Востриков-Казаков. В активе пермского клуба стало 52 очка, и 18 строчка в турнирной таблице высшей хоккейной лиги.
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