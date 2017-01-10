ЭРА-ГЛОНАСС: Автомобили оснастят тревожной кнопкой

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Подержанные автомобили в Перми в этом году могут стать безопаснее сравнительно новых, выпущенных до 1 января 2017 года. Дело в новых законодательных ограничениях. Все импортные машины должны теперь иметь систему вызова экстренных служб.

За своей первой иномаркой Станислав ездил в Новосибирск. Эту машину взял два года назад, оставив предпочтения без изменения - уверенность в долгой эксплуатации и небольшая стоимость, что, конечно же, сыграло немалую роль при выборе.

Станислав Волегов, автомобилист: "Привлекает своей ценой. Во-вторых, надёжность в эксплуатации и большой запас прочности".

В 2017 году купить такое авто станет проблематичней - даже не купить, а провести через таможню - без оборудования системой вызова экстренных служб документов машина не получит.

Машины, получающие свидетельства о безопасности конструкции, в 2017 году должны быть оборудованы специальными приборами. Эти сведения будут вноситься в ПТС. Автоэксперты говорят - теперь это одно из обязательных требований безопасности – значит, надо соблюдать.

Анатолий Пименов, автоэксперт: "Данная система приживётся. Можно создать некую аналогию с ремнями безопасности - в восьмидесятых годах их на автомобилях не было".

В подорожании авто в новом году именно эта деталь будет не особо заметна, считают в салонах, стоимость оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» невелика. Какого-то шума нововведение не вызвало. Интерес к праворукой экзотике в Перми очень мал. А многие, кто торгует на территории России, вообще начали устанавливать датчики заранее.

глонасс

Что касается системы - расчёт на то, что её внедрение поможет сократить время прибытия помощи при ДТП. Терминал может сам передать информацию оператору «ЭРА-ГЛОНАСС» об аварии с геоданными и степенью тяжести происшествия.

Тема актуальная, говорят в службах экстренного реагирования, автомобилисты могут попасть в ситуацию, когда человек передать сообщение не может, но за него это сделает автомат.

А учитывая, что и координаты будут указаны, это крайне упростит возможные поиски жертв ДТП, говорят медики.

Игорь Данилов, заместитель главного врача Пермской городской станции скорой медицинской помощи: "Трассы у нас протяжённые, и порой, где произошло ДТП, иногда пострадавший чётко сказать не может".

Вполне вероятно, считают эксперты, можно будет оборудовать машину и вне стен завода, другой вопрос, сколько это будет стоить и займутся ли этим те, кто перегонял авто из-за границы. При документах, оформленных до 2017 года, это лишь желание владельца, когда станет понятна цена вопроса, и кто этим будет заниматься.

Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Аварии

Опубликовано: 10.01.2017 в 14:08 в рубрике - Новости телеканалов

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