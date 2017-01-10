Снега и зрелищ: любители автогонок собрались в Барде

В минувшие выходные в окрестностях села Барда состоялся второй этап Кубка России по ралли и первый этап Чемпионата Пермского края по ралли 2017 года. По традиции соревнования собрали представительный состав участников из разных регионов – ралли посетили экипажи из Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Сочи, Челябинска. Отличительной особенностью ралли «Барда» в этом году стало использование обычных сельских дорог в гонке. В абсолютном зачете Кубка России первое место занял именитый пермский экипаж Григория Трегубова и Елены Василенко на автомобиле Subaru Impreza – неоднократые победители различных соревнований. Второе место занял пермский экипаж Данила Якушева и Андрея Фадеева на автомобиле Renault Clio. Хороший результат показал пермский экипаж Евгения Бражкина и Алексея Шушканова. Гости соревнований смогли наблюдать за ходом ралли с максимально близкого расстояния – с десяти метров. Все зрители смогли свободно пообщаться с пилотами, а также отведать блюда национальной кухни.