«Формула успеха» встретила Рождество сказками Пушкина

Рождественская сказка на сцене Пермского театра оперы и балета. Поставлена она была кроме профессиональных артистов силами участников конкурса детского творчества «Формула успеха».

До начала концерта меньше получаса - это самые волнительные и ответственные минуты. На сцене идут последние репетиции, устанавливают декорации. Оркестровая яма сегодня превратилась в заснеженный Петербург Пушкинской поры.

А вот появляется и сам поэт - Александр Сергеевич Пушкин. Он приветствует гостей Рождественской сказки из зала, перемещаясь на сцену, рассказывает свои любимые стихи. Да вот только свои же строчки автор путает - на помощь приходят зрители.

В рождественской сказке телевизионного проекта «Формула успеха» все оказывается наоборот. Музыканты выходят на сцену в образах золотой рыбки, белочки, старика и прочих персонажей Пушкинских сказок, а главный герой - Золотой петушок - вообще пропадает накануне Нового года, отыскать его предстоит героям волшебной страны.

Ксения Жаркова, режиссер спектакля: "Наши участники конкурса «Формула успеха» всегда играют самые главные роли".

Иван Чугайнов и Гриша Логинов - участники одного из сезонов телевизионного проекта «Формула успеха». На конкурсе детского творчества мальчики пели в хоре, и в сказке им достались также хоровые партии.

Иван Чугайнов и Гриша Логинов, участники телевизионного конкурса «Формула успеха»: "Репетиции начались в начале учебного года.Мы очень долго повторяли одно и то же, учили, отрабатывали".

Сказочные представления участники проекта дают уже десятый год подряд - ровно столько существует конкурс детского творчества «Формула успеха». В 2015 году проект ГТРК «Пермь» выиграл грант Президента России. «Формула успеха» открывает новые имена юных вокалистов, музыкантов и художников от 5 до 14 лет. Их выступления транслируются на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К». Традиционно в рождественском спектакле играют не только нынешние участники конкурса, но и его выпускники.

Те, кто не смог посмотреть сказку о сказке в Пермском театре оперы и балета, увидят ее полностью 13 января в эфире телеканала «Россия 24» после 22 часов.