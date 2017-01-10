Пермь расчищает накопившиеся за каникулы снежные завалы

В первые дни нового года более тысячи раз пожаловались пермяки районным властям на некачественную уборку улиц и дворов. Глава города Дмитрий Самойлов собрал общее совещание, на котором потребовал отчета о работе за время новогоднего снегопада, когда синоптики ежедневно фиксировали выпадение месячной нормы осадков. Если с расчисткой центральных улиц подрядчики более-менее справились, во многих дворах и междворовых проездах случился настоящий снежный коллапс. После разбора полетов ситуация начала «выравниваться». Если на 3 января только 10% пермских дворов были нормально расчищены от снега, то на сегодня эта цифра достигла 70%. Все управляющие компании, к которым накопились претензии уже дали свои объяснения. Были, правда, и те, кто просто не выходил на связь, к примеру, руководство компании «Пик-комфорт» из жилого комплекса "Грибоедовский" теперь будут разыскивать через прокуратуру.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Удивительно, что единственная из управляющих компаний не выходила на связь. Но у нас есть достаточное количество инструментов, в том числе обращение в надзорные органы, для того чтобы «разбудить» спящую управляющую компанию. Если она не хочет работать на территории города, скатертью дорога - мы никого не держим".

Многочисленные муниципальные проверки прошли во всех районах города. В целом Дмитрий Самойлов уборку проезжей части улиц оценил на «3 с половиной из 5 возможных». Главам районных администраций поручено продолжить ежедневные рейды по придомовым территориям – все нарушения фиксировать, управляющие компании «не жалеть и штрафовать по полной».

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Такая проверка говорит о том, что управляющие организации должны быть частью городской системы, системы жизнеобеспечения города. Вижу в ваших глазах готовность навести порядок, а тех, кто не хочет с нами работать, мы будем наказывать".