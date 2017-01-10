Ледниковый период: Экстренные службы работают в авральном режиме

В Пермском крае столбик термометра местами опустился ниже сорока градусов. Практически все экстренные службы работали в авральном режиме. Тяжелее всего пришлось врачам скорой.

Январские минус 40 градусов на столбике термометра Сергей Балабанов встретил в «мобильной гостинице» - большой армейской палатке с печкой.

Сергей Балабанов: "Дрова я приготовил, сейчас топим печь, нам тепло - это самое главное. Живы".

В пункт обогрева приходят все желающие, кто остался в эти морозы на улице. Мобильная гостиница работает на территории Центрального рынка, в сутки сюда может прийти до 30 человек. Здесь они найдут тепло и горячую пищу.

Часто сюда их привозят на автомобилях «скорой помощи», чтобы человек не замерз. Иначе обморожение или холодовая травма - это самая распространенная причина вызовов в эти дни. В реанимационной бригаде Олега Козлова для лежачих пострадавших предусмотрен теплый матрас.

Олег Козлов, врач - анестезиолог «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф»: "Практически на каждый выезд мы его стелем - вот такой матрас".

Их коллеги врачи из Кудымкара, где этим утром было минус 44 градуса, дополнительно утепляют автомобили перед выездом на линию. До некоторых деревень, где пациенты в эти морозы ждут «скорую» больше 50 километров, надо не замерзнуть по дороге.

Пик зимних холодов, когда на столбик термометра опускался ниже отметки в 40 градусов, Пермский край преодолел в первой половине дня. В оперативном центре МЧС никаких нештатных ситуаций зарегистрировано не было.

Иван Морозов, старший оперативный дежурный управления МЧС России по Пермскому краю: "Максимально низкие температуры, которые у нас наблюдались сегодня, в Гайнском районе Пермского края. В целом за истекшие сутки из-за погоды у нас социально значимых происшествий, чрезвычайных ситуаций на территории края не произошло".

10 января, по прогнозам синоптиков, морозы будут спадать. Хотя кого-то они не остановили. Алексей Гирин занимается спортивной ходьбой, в этот раз даже неутешительные прогнозы не стали поводом для отмены тренировки.

Алексей Гирин: "Уральские морозы для меня нипочем. Я человек закаленный. Каждое утро хожу с палками".