Сильные морозы не повод для продления школьных каникул
Срок окончания каникул в пермских школах может сдвинуться. Впрочем, для каждого индивидуально. Причина в погоде. В городском департаменте образования напоминают, при таких погодных условиях ученики могут не посещать уроки: минус двадцать пять для первых-седьмых классов и минус двадцать восемь – для старшеклассников. Однако сильные морозы вовсе не повод официально продлить школьные каникулы, поэтому какой-то конкретной даты, когда возвращаться на занятия, устанавливать в школах не вправе. Решение по такому вопросу должны принимать родители, руководствуясь показаниями термометра и отдаленностью школы. То же самое касается и детских садов.
Ирина Петроградских, заместитель начальника департамента образования администрации г. Перми: "Каникулы не могут продлиться или не продлиться! Каникулы установлены - и все. Просто кто-то, видимо, ушёл раньше - если 9-10 января выходят, значит ушли на каникулы 24 декабря. Для тех, кто учился до 28, 29, 30 декабря, у них каникулы заканчиваются 12 января. А продление - не продление нет такого понятия. Есть просто возможность не прийти в школу, если такой температурный режим довольно холодный".
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