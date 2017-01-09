Пермяки завалили районные власти жалобами

За пять дней нового года районные власти получили около тысячи жалоб от жителей Перми, обращения горожан собраны в таблицу "антиуспехов". Люди жаловались на некачественную уборку улиц и дворов. Глава города Дмитрий Самойлов собрал общее совещание, на котором потребовал отчета о работе за время новогоднего снегопада, когда за несколько дней выпала сразу месячная норма осадков.

Чаще всего свое недовольство выражали жители Свердловского района, в администрации Ленинского получили только 27 обращений. И если с расчисткой центральных улиц подрядчики более-менее справились, во многих дворах и междворовых проездах случился настоящий снежный коллапс. Все управляющие организации, к которым накопились претензии, уже дали свои пояснения, пообещав в ближайшее время исправить ситуацию. Были, правда, и те, кто просто не вышел на связь, к примеру, руководство компании «Пик-комфорт» из жилогого комплекса Грибоедовский теперь будут разыскивать через прокуратуру.

Многочисленные муниципальные проверки прошли во всех районах города. В целом глава Перми Дмитрий Самойлов уборку проезжей части улиц оценил на «3,5 из 5 возможных», добавив при этом, что к понедельнику недочеты должны быть устраненны.