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Тысячи пермяков встретили Рождество молитвой

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Митрополит Мефодий

Более 33 тысяч жителей Пермского края отметили Рождество Христово. Число участников праздничного богослужения растет год от года, - отмечают в Пермской епархии.

Тысячи пермяков встретили Рождество с молитвой. Наиболее многолюдно было в Свято-Троицком Кафедральном соборе. Здесь прихожан поздравил с праздником митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. 

Возле храма появился вертеп - это воспроизведение сцены Рождества посредством фигур и кукол. Так и детям рассказывать проще - делится Александр Пирогов, который на службу пришёл с внучкой Лерой.

в церкви

Участие в различных рождественских мероприятиях, которые прошли во всех храмах Прикамья, приняли более 33 тысяч жителей региона - такую цифру назвали в Пермской епархии. После службы многие отправились за стол, заранее сервированный. Ведь, как известно, после первой звезды можно.

Для верующих начало Рождества означает окончание 40-дневного поста. Также натсупают святки, во время которых многие девушки гадают. Но в церкви напоминают - традиция эта языческая, а последующие 12 дней до Крещения и без того считаются временем волшебства. У многих чудо произошло уже наутро после Рождества - так, в одном из домов Мотовилихи проснулась и радует хозяев квартиры бабочка. 

бабочка

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 09.01.2017 в 17:12 в рубрике - Новости телеканалов

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