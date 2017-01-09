В Перми задержаны взломщики банкоматов

Пермские полицейские сообщили о задержании и заключении под стражу двух подозреваемых в совершении нападений на банкоматы. В частности, речь идет о подрыве банкомата в поселке Ферма в апреле 2016 года. Тогда в тамбуре отделения банка, где в круглосуточном доступе находился аппарат, произошёл взрыв - его сила была настолько велика, что дверь отделения, сорванная с петель, пролетела более двадцати метров.

На данный момент установлена причастность задержанных к двум подобным эпизодам. В ходе обысков найдены неопровержимые доказательства. В настоящее время полицейские проверяют граждан на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе на территории других субъектов Россиийской Федерации.