В Перми задержаны взломщики банкоматов
Пермские полицейские сообщили о задержании и заключении под стражу двух подозреваемых в совершении нападений на банкоматы. В частности, речь идет о подрыве банкомата в поселке Ферма в апреле 2016 года. Тогда в тамбуре отделения банка, где в круглосуточном доступе находился аппарат, произошёл взрыв - его сила была настолько велика, что дверь отделения, сорванная с петель, пролетела более двадцати метров.
На данный момент установлена причастность задержанных к двум подобным эпизодам. В ходе обысков найдены неопровержимые доказательства. В настоящее время полицейские проверяют граждан на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе на территории других субъектов Россиийской Федерации.
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