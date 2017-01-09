«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт
Большой Рождественский концерт телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха», отмененный из-за объявленного в России траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи, состоится 9 января в 18.00, место прежнее – Пермский театр оперы и балета. Все ранее распространенные приглашения и билеты остаются действительными, - подчеркивают в оргкомитете «Формулы успеха».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Перми на ходу загорелся пассажирский автобус
Трубы не выдерживают: «каток» на Уральской
Минус 40: Морозы бьют рекорды
Грабители проституток отправились есть тюремную баланду
Пермский пенсионер построил яхту своими руками
Сюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с карты
В Полазне офицера запаса выживают с элитной земли
Каникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосульки
Новогодние приключения в Хохловке
Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем
Добавить комментарий: