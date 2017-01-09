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← Минус 40: Морозы бьют рекорды

Трубы не выдерживают: «каток» на Уральской

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прорвало трубу

Ночью в Перми водой залило проезжую часть улицы Уральская в районе Цирка. Как сообщили очевидцы, возможная причина в том, что из-за наступившего похолодания прорвало трубу. В результате аварии на дороге образовался толстый слой льда. Автомобилистам следует быть внимательнее и осторожнее.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 09.01.2017 в 15:33 в рубрике - Новости телеканалов

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