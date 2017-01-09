Трубы не выдерживают: «каток» на Уральской
Ночью в Перми водой залило проезжую часть улицы Уральская в районе Цирка. Как сообщили очевидцы, возможная причина в том, что из-за наступившего похолодания прорвало трубу. В результате аварии на дороге образовался толстый слой льда. Автомобилистам следует быть внимательнее и осторожнее.
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