В Перми на ходу загорелся пассажирский автобус
В центре Перми вновь горел автобус. Возгорание произошло на улице Попова. Водитель своевременно эвакуировал пассажиров и приступил к тушению самостоятельно. Как сообщают очевидцы, на помощь водителю подоспел наряд ДПС. Автобус загорелся на ходу. Пострадавших в результате ЧП нет.
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