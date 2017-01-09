Минус 40: Морозы бьют рекорды

Температура воздуха в Пермском крае приблизилась к рекордному температурному минимуму - в центральных районах похолодание может оказаться самым сильным с 2009 года, в условиях штиля возможны морозные туманы. Днем сохранится малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура - в пределах минус 28 - минус 33 градуса, местами по краю ниже 40. Среднесуточная температура ниже нормы на 18-22 градуса. В центральных районах края также будет очень холодной ночь на 10 января. Минимальная температура в Перми ожидается до минус 35 градусов, в низинах - ниже 40 градусов мороза. Потепление придет лишь 10 января вместе с циклоном с Баренцева моря.