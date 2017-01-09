Грабители проституток отправились есть тюремную баланду

В Перми судья поставил точку в деле грабителей "ночных бабочек". Два молодых человека специализировались на девушках, оказывающих интимные услуги на дому. Приходили под видом клиентов, забирали все ценное и уходили. Долгое время преступники оставались неизвестными, ведь путаны не спешили обращаться в полицию. Но как бы то ни было, преступление есть преступление.

Двое уроженцев Кунгура признаны виновными в дерзких нападениях на девушек. Преимущественно орудовала группа в Свердловском и Ленинском районах краевой столицы. Участников задержали поочередно. Первого в Перми на съемной квартире, второго разыскали в Октябрьском районе, где он залег на дно после очередного ограбления.

Антон Выголов, врио начальника ОУР ОП №6 (дислокация Ленинский район) управление МВД России по г.Перми: "Работа по установлению подозреваемых была начата сразу же после того, как к нам поступили первые сообщения о совершенных нападениях. Сотрудниками уголовного розыска просмотрен большой массив информации, были установлены возможные подозреваемые, отслежены маршруты передвижения".

Своих жертв преступники подыскивали на интернет-сайтах в соцсетях. Это были девушки, оказывающие интимные услуги и услуи массажа на дому. Связь держали по телефону, при этом в целях конспирации каждый раз использовали новую сим-карту. Под видом клиента фигуранты попадали в жилище потерпевших и грабили их. Перепуганные женщины отдавали гаджеты, деньги, банковские карты, пин-коды к ним, а после не все спешили в полицию подавать заявления. Девушки не хотели признаваться, что ведут недобропорядочный образ жизни. На это делали ставку и злоумышленники.

Антон Выголов, врио начальника ОУР ОП №6 (дислокация Ленинский район) управление МВД России по г.Перми: "Один сознался в совершенном преступлении, другой настаивал на том, что не совершал преступления, однако его вина была доказана".

Алексей Лузин 90-го года рождения был приговорен к 4 годам заключения. Его приятель Владимир Дегтев, совершивший кроме грабежа еще и разбой, по решению суда был лишен свободы на 5,5 лет.