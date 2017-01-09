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← Сюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с карты

Пермский пенсионер построил яхту своими руками

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яхта

Владимир Селиванов из Нытвенского района на Новый год главный подарок подарил себе сам. Три года он собственными руками строил яхту и, наконец, закончил. Теперь с нетерпением ждет открытия навигации, чтобы торжественно спустить судно на воду. 

Несмотря на то, что Нытвенский пруд уже давно покрылся льдом, Владимир Селиванов подыскивает место для начала будущей навигации 2017 года. Впервые на этой воде она пройдет под парусом.

Владимир Селиванов, автор проекта: "Я его назвал "Кристина", вот только написать осталось".

Мечта всей жизни нытвенского пенсионера уже с трудом умещается в обычном гараже. На деревянном борту осталось написать имя и можно спускать на воду. Две огромных мачты пока лежат рядом.

Владимир Селиванов, автор проекта: "Она устойчивая на воде, поднимается на мели при подходе к берегу, руль. В общем, достаточно комфортная вещь".

яхта

За основу будущего судна он взял старый, еще советский проект, напечатанный в журнале. На все работы ушло чуть больше трех лет. По классификации парусных судов это швербот, в итоге он получился чуть больше оригинальной версии.

Сама мастерская находится в подвале дома и, по словам мастера, в ней есть все необходимое для того, чтобы мечты становились реальностью.

Сложнее было с парусами. Первые он пошил самостоятельной из алой парашютной ткани, но они не выдержали испытаний и порвались. Пришлось использовать уже готовые. К предстоящей навигации Владимиру Селиванову пришлось засесть за учебники. Сейчас он изучает основы парусного спорта, на свои прогулки он обязательно будет брать пассажиров, а это дополнительная ответственность.

пушка

К торжественному спуску на воду во дворе дома пенсионера все уже готово. Салют в честь отплытия хотели отдать из пушки собственного изготовления. Но она, к сожалению, не стреляет.

Владимир Селиванов, автор проекта: "Я чту Уголовный кодекс, поэтому она у меня так стоит, она не может стрелять".

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, в России

Опубликовано: 09.01.2017 в 10:51 в рубрике - Новости телеканалов

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← Сюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с карты

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