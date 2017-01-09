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Сюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с карты

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смс

С 2017 года управляющие компании и ТСЖ смогут в упрощенном порядке через суд списывать с банковских карт жильцов долги за услуги ЖКХ. Так уже делают в отношении должников по алиментам и кредитам. Основанием коммунального нововведения стало постановление Верховного суда России. Работу новой системы на себе уже испытали некоторые пермяки. Причем некоторые и не подозревали, что попали в ранг злостных неплательщиков. 

Свой «подарок» от судебных приставов Александр получил под самый Новый год. Так что времени разбираться до рождественских каникул уже не было. Два смс-сообщения из банка совершенно четко говорили о том, что денег на праздник теперь точно не хватит. По судебному приказу 7 тысяч списали как долги за ЖКХ.

Александр: "Никаких уведомлений я не получал. Банк просто взял и списал 7 тысяч. Эти деньги были на праздник. Я остался без денег, все деньги были списаны".

мировые судьи

На суд Александра фактически даже не пригласили, что, оказывается, также возможно благодаря постановлению Верховного суда от 27 декабря прошлого года. Теперь долги за ЖКХ и штрафы списываются простым судебным приказом после обращения управляющей организации. В постановлении при этом четко сказано.

Из постановления Верховного суда от 27 декабря 2016 года: "Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником".

Только вот должника в этой ситуации уже никто не спрашивает. А Александр как раз считает эту сумму необоснованной.

счетчики

Дмитрий Кравченко, юрист: "Суммы вполне могут быть необоснованными: не так посчитали штраф, не так посчитали проценты, а, как известно, и коммунальные платежи не всегда хорошо считают правильно, и человек попадает на очень серьезные деньги".

Да и на то, чтобы обжаловать судебный приказ, времени дается совсем немного.

По правилам судебный приказ можно оспорить в течение 10 дней. Только вот узнать о его существовании можно только благодаря Почте России. И это еще один повод почаще заглядывать в почтовый ящик.

При этом сбой может дать любая структура - судебная канцелярия, почта, судебные приставы - и на практике доказать, что вы не получали уведомлений, бывает крайне сложно. Деньги ушли, праздники закончились, а свою правоту придется вновь доказывать в суде. И здесь уже надо готовиться к полноценному заседанию с массой дополнительных документов и растянутому во времени.

Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Деньги

Опубликовано: 09.01.2017 в 10:17 в рубрике - Новости телеканалов

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