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В Полазне офицера запаса выживают с элитной земли

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офицер запаса

Военный пенсионер из Полазны Владимир Поляков встретил этот Новый год в доме, который теперь стоит на чужой земле. Думал, что Рождество будет отмечать уже под елкой в лесу, но внимательно почитал судебное извещение о выселении, которое, словно подарок, пришло ему в канун 31 декабря, и понял, что еще имеет право на апелляцию. А пока пытается понять, что случилось, и объяснить своей семье, почему их дом больше им не принадлежит.

Владимир Поляков, владелец земельного участка: "Вот, грубо говоря, с чего начинается мой дом - эта прихожая".

Эту часть дома Владимир Поляков пока по привычке называет прихожей. Уже весной на ее месте должна появиться полноценная вторая комната. Но планы хозяев могут не осуществиться, ведь, как оказалось, само здание стоит незаконно.

Владимир Поляков, владелец земельного участка: "На этой земле вообще не должно быть дома, только хозяйственные постройки".

После выхода на пенсию офицер запаса с семьей взял в аренду земельный участок. А в 2014 году получил свидетельство на право собственности в регистрационной палате. И спустя два года выяснилось, что сам участок они приобрели с нарушениями.

дом военного пенсионера

Владимир Поляков, владелец земельного участка: "У судьи мотивация - ущемление прав третьих лиц. Якобы участок перед тем, как получить его в собственность, должен был быть выставлен на торги. И продаваться с торгов".

Пока им пришло только судебное решение о признании сделки с продажей земли незаконной. К чему готовиться дальше, семья Поляковых не знает.

Возможно, причиной судебного разбирательства стало то, что дом военного пенсионера находится в так называемой элитной части поселка Полазна. Слева открывается прекрасный вид на пруд, а справа – на камский залив. И соседствует он с высокими особняками.

Скорее всего, после решения суда участок будут изымать, а дом потребуют снести за счет средств владельца. Юристы говорят, что шанс отстоять свою собственность есть.

Станислав Шестаков, юрист: "Данный гражданин является добросовестным приобретателем, он не знал и не мог знать о том, что были какие-то нарушения при предоставлении ему данного земельного участка".

семья

Пока глава семьи Владимир Поляков готовит ответное заявление для того, чтобы обжаловать решение Полазненского суда. У них есть еще время, ведь в противном случае они могут оказаться на улице.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 09.01.2017 в 09:50 в рубрике - Новости телеканалов

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