Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Новогодние приключения в Хохловке

Каникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосульки

Смотреть

сосульки

Гуляя с коляской, Ольга обычно всегда обращает внимание на крыши домов, но сегодня молодой маме помешали метель и вьюга.

Ольга Шумкова: "Я вообще обычно смотрю, но сегодня снег такой, и я не смотрела. Не знаю, наверное, все-таки стоит обходить этот дом!".

Льдина величиной практически с два этажа выросла на пятиэтажке по улице Технической. Похоже, что эта сосулька сегодня бьет все рекорды в рейтинге «управляющих компаний-бездельников». До многих, кстати, не дозвониться в праздники - сетует Зинаида Дмитриевна - трактор в их двор на Тургенева, 35 так и не удалось вызвать.

Зинаида Дмитриева: "По колено. Все вязнут: дети, мамочки с колясками, машины. Жуть!".

Кажется, на каникулах и управляющая компания, ответственная за дом на улице Хрустальной. С крыши свисают 5-метровые льдины, а прямо под ними по тропинке идут люди. Если вчера главной темой в социальных сетях были нечищеные дворы, то сегодня пользователи все больше обращают внимание на сосульки - вот фотография крыши на Белинского, а это вид снизу на перекрестке Плеханова и Екатерининской.

сосульки

 «Кошмарище! Снизу сугробы, сверху тоже!»

Похоже, что и до трехэтажных домов на улице КИМ нет дела совершенно никому. Несколько лет они стоят затянутые строительной сеткой. Местные жители, шутя, называют это место «гетто», но вот тем, кто проживает в этих трехэтажных бараках, судя по всему, совсем не до смеха. А то, что дома не пустуют - это точно - в окнах горит свет и мигает гирлянда. Две девочки заходят в подъезд, с козырька которого свисают огромные льдины.

льдины

 

Между тем, в травмпункте хоть и ажиотаж, но пострадавших от сосулек нет.

Алена Белых, медсестра «Первого травмпункта»: "Было много побитых. В основном были пострадавшие - катались на горках или еще где-нибудь падали".

Алена Белых, медсестра «Первого травмпункта»: "В прошлом году таких несчастных случаев было достаточно. В этом не было еще".

Это пока не было - уточняет медсестра - по всей видимости, льдины еще не начали падать.

травмпункт

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 09.01.2017 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Новогодние приключения в Хохловке

Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем

В гостях у Деда Мороза

Эко-Сад приглашает на большие Рождественские гулянья

В Прикамье славят Рождество

Новогоднее чудо: световые столбы

В Перми прошел День мандарина

В мороз согреет тысяча шапок

Саночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате Европы

В новый год - с новыми законами


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Новогодние приключения в Хохловке

Обратите внимание

в Перми

Каникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосульки

С крыши свисают 5-метровые льдины, а прямо под ними по тропинке идут люди. Ушедшие на каникулы управляющие компании совсем забыли про сосульки.
смотреть читать09.01.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Летающие лыжники отправились в Рождественское турне

В Кудымкаре 6 января стартовало Рождественское турне по прыжкам на лыжах с трамплина. Это крупнейшее в России детское соревнование летающих лыжников.
смотреть читать08.01.2017 в 15:38
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Новогодние приключения в Хохловке

Продолжим рассказ о том, как проходят новогодние каникулы у тех пермяков, которые не сидят за столом.
смотреть читать08.01.2017 в 13:16
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем

МЧС Пермского края развернуло в главном ледовом городке Прикамья на эспланаде полевую кухню. Двенадцать кг каши, сорок литров чая — столько готовят повара только для одного дня.
смотреть читать08.01.2017 в 10:14
Метки: в Перми, Общество

В гостях у Деда Мороза

Новогодние каникулы для взрослых и детей в самом разгаре. Наш корреспондент побывал в приемной Деда Мороза.
смотреть читать07.01.2017 в 12:20
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Летающие лыжники отправились в Рождественское турне

В Кудымкаре 6 января стартовало Рождественское турне по прыжкам на лыжах с трамплина. Это крупнейшее в России детское соревнование летающих лыжников.
смотреть читать08.01.2017 в 15:38
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Саночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате Европы

Саночница из Чусового Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира.
смотреть читать06.01.2017 в 12:09
Метки: Спорт, Общество, в России

В новый год - с новыми законами

В России вновь масса плановых изменений. Наиболее заметные - в обзоре корреспондента Вести-Пермь.
смотреть читать06.01.2017 в 10:00
Метки: в Перми, в России, Общество, Власть

Как выбрать «правильные» мандарины

Даже аромат этих полезных цитрусовых улучшает настроение! Нам всем необходимо знать правила выбора качественных фруктов.
читать04.01.2017 в 16:11
Метки: в России, Общество

Чего ждать от Огненного Петуха?

Как отмечают астрологи, этот год будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями.
читать03.01.2017 в 13:48
Метки: в России, в Перми, Общество
Лента новостей RSS каналы

Каникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосулькиКаникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосульки

Летающие лыжники отправились в Рождественское турнеЛетающие лыжники отправились в Рождественское турне

Новогодние приключения в ХохловкеНовогодние приключения в Хохловке

Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаемСпасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем

В гостях у Деда МорозаВ гостях у Деда Мороза

Эко-Сад приглашает на большие Рождественские гуляньяЭко-Сад приглашает на большие Рождественские гулянья

Ремонт помещений в современных условияхРемонт помещений в современных условиях

В Прикамье славят РождествоВ Прикамье славят Рождество

Новогоднее чудо: световые столбыНовогоднее чудо: световые столбы

В Перми прошел День мандаринаВ Перми прошел День мандарина

В мороз согреет тысяча шапокВ мороз согреет тысяча шапок

Саночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате ЕвропыСаночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате Европы

В новый год - с новыми законамиВ новый год - с новыми законами

Пермский летающий лыжник взял бронзу на этапе Кубка мираПермский летающий лыжник взял бронзу на этапе Кубка мира

ОРВИ: За неделю заболело 25 тысяч пермяковОРВИ: За неделю заболело 25 тысяч пермяков

Горьковка отметила 181-й день рожденияГорьковка отметила 181-й день рождения

Многострадальный дом: Огонь, вода и дырявая крышаМногострадальный дом: Огонь, вода и дырявая крыша

ДТП: Автобус с пассажирами выбросило в кюветДТП: Автобус с пассажирами выбросило в кювет

Новогодняя экзотика: Цирк на водеНовогодняя экзотика: Цирк на воде

Зимний марафон: новогодние каникулы проводим увлекательно!Зимний марафон: новогодние каникулы проводим увлекательно!

Пермь завалило снегомПермь завалило снегом

Волшебство света: Пермский ледовый городок - самый большой в РоссииВолшебство света: Пермский ледовый городок - самый большой в России

Мороз крепчаетМороз крепчает

Как выбрать «правильные» мандариныКак выбрать «правильные» мандарины

Утро начинается с лопаты...Утро начинается с лопаты...

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru