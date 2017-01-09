Каникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосульки

Гуляя с коляской, Ольга обычно всегда обращает внимание на крыши домов, но сегодня молодой маме помешали метель и вьюга.

Ольга Шумкова: "Я вообще обычно смотрю, но сегодня снег такой, и я не смотрела. Не знаю, наверное, все-таки стоит обходить этот дом!".

Льдина величиной практически с два этажа выросла на пятиэтажке по улице Технической. Похоже, что эта сосулька сегодня бьет все рекорды в рейтинге «управляющих компаний-бездельников». До многих, кстати, не дозвониться в праздники - сетует Зинаида Дмитриевна - трактор в их двор на Тургенева, 35 так и не удалось вызвать.

Зинаида Дмитриева: "По колено. Все вязнут: дети, мамочки с колясками, машины. Жуть!".

Кажется, на каникулах и управляющая компания, ответственная за дом на улице Хрустальной. С крыши свисают 5-метровые льдины, а прямо под ними по тропинке идут люди. Если вчера главной темой в социальных сетях были нечищеные дворы, то сегодня пользователи все больше обращают внимание на сосульки - вот фотография крыши на Белинского, а это вид снизу на перекрестке Плеханова и Екатерининской.

«Кошмарище! Снизу сугробы, сверху тоже!»

Похоже, что и до трехэтажных домов на улице КИМ нет дела совершенно никому. Несколько лет они стоят затянутые строительной сеткой. Местные жители, шутя, называют это место «гетто», но вот тем, кто проживает в этих трехэтажных бараках, судя по всему, совсем не до смеха. А то, что дома не пустуют - это точно - в окнах горит свет и мигает гирлянда. Две девочки заходят в подъезд, с козырька которого свисают огромные льдины.

Между тем, в травмпункте хоть и ажиотаж, но пострадавших от сосулек нет.

Алена Белых, медсестра «Первого травмпункта»: "Было много побитых. В основном были пострадавшие - катались на горках или еще где-нибудь падали".

Алена Белых, медсестра «Первого травмпункта»: "В прошлом году таких несчастных случаев было достаточно. В этом не было еще".

Это пока не было - уточняет медсестра - по всей видимости, льдины еще не начали падать.