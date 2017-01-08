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Новогодние приключения в Хохловке

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дед Мороз

Продолжим рассказ о том, как проходят новогодние каникулы у тех пермяков, которые не сидят за столом. 

Мороз морозом, а праздник праздником. Место встречи – этнографический музей Хохловка. Народ подтягивается, все утеплились и готовы принимать участие в народных гуляньях. Все по плану.  Снегурочка и ее помощники развлекают прибывших гостей, ожидается появление Деда Мороза.

Одно из популярных развлечений - это, конечно же, катание на лошадях.

-Скажите, пожалуйста, как вам праздник, как на лошадках кататься?

- Очень хорошо, очень душевно.

-Когда последний раз были в Хохловке?

- Я в первый раз.

-Как впечатления?

- Я в восторге.

Не стоит забывать, что Хохловка это этнографический музей. Мы зашли в Церковь Преображения. Дата постройки 1702 год. Люди участвуют в народных гуляниях и заходят сюда, фотографируются.

-Скажите, вы в первый раз в Хохловке?

- Да, в первый раз.

-Как впечатления в целом от музея и от сегодняшнего мероприятия?

- Нам нравится. Мы приехали из Архангельской области, у нас тоже есть такой музей. Сейчас мы переехали и живем в Перми.

И вот важный момент праздника – прибыл Дед Мороз. Он устроил настоящий праздничный хоровод, он сам поет песни и настраивает гостей на позитивный лад.

Мы в очередной раз убедились, что мороз веселью не помеха. Главное потеплее одеться и праздник будет продолжаться всю неделю. Мы также будем участвовать во всех праздничных мероприятиях.

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 08.01.2017 в 13:16 в рубрике - Новости телеканалов

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← Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем

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