Новогодние приключения в Хохловке
Продолжим рассказ о том, как проходят новогодние каникулы у тех пермяков, которые не сидят за столом.
Мороз морозом, а праздник праздником. Место встречи – этнографический музей Хохловка. Народ подтягивается, все утеплились и готовы принимать участие в народных гуляньях. Все по плану. Снегурочка и ее помощники развлекают прибывших гостей, ожидается появление Деда Мороза.
Одно из популярных развлечений - это, конечно же, катание на лошадях.
-Скажите, пожалуйста, как вам праздник, как на лошадках кататься?
- Очень хорошо, очень душевно.
-Когда последний раз были в Хохловке?
- Я в первый раз.
-Как впечатления?
- Я в восторге.
Не стоит забывать, что Хохловка это этнографический музей. Мы зашли в Церковь Преображения. Дата постройки 1702 год. Люди участвуют в народных гуляниях и заходят сюда, фотографируются.
-Скажите, вы в первый раз в Хохловке?
- Да, в первый раз.
-Как впечатления в целом от музея и от сегодняшнего мероприятия?
- Нам нравится. Мы приехали из Архангельской области, у нас тоже есть такой музей. Сейчас мы переехали и живем в Перми.
И вот важный момент праздника – прибыл Дед Мороз. Он устроил настоящий праздничный хоровод, он сам поет песни и настраивает гостей на позитивный лад.
Мы в очередной раз убедились, что мороз веселью не помеха. Главное потеплее одеться и праздник будет продолжаться всю неделю. Мы также будем участвовать во всех праздничных мероприятиях.
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