Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем

В связи с резким похолоданием МЧС Пермского края развернуло в главном ледовом городке Прикамья на эспланаде полевую кухню. Любой желающий может получить горячий чай и порцию каши. Кормить будут до конца праздничных выходных дней – до воскресенья.

Рождественский подарок для пермяков приготовил МЧС России - сотрудники решили угощать всех кашей. Полевая кухня только что подъехала, а народ уже выстроился в очередь. Все-таки на улице мороз и согреться хочется чем-нибудь вкусным.

Самое посещаемое место в Перми в эти новогодние каникулы - это, конечно же, ледовый городок на эспланаде. Именно здесь каждый день массовое скопление людей. И с наступлением резких холодов в целях обеспечения безопасности Главное управление МЧС по Пермскому краю угощает всех желающих кашей и горячим чаем.

Юлия и Соня, посетители ледового городка: "Очень вкусная, классная каша перловая. Замечательное настроение, отличное, спасибо организаторам, все очень здорово!".

Двенадцать килограммов каши, сорок литров чая - столько готовят повара только для одного дня. Такого количества угощений хватает примерно на двести человек.

В меню полевой кухни каждый день разная каша, вот сегодня, например, можно угоститься перловой с мясом и горячим чаем с сахаром.

Автомобиль с полевой кухней будет пребывать на территории ледового городка в Перми каждый день до 8 января включительно с 14 до 16 часов.

Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Пермскому краю: "Подобные акции периодически МЧС делает, это могут быть и спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, связанные с массовым скоплением людей. Подобные вещи делаются сейчас и на так называемых пунктах обогрева на федеральных трассах".

На федеральных и региональных трассах Пермского края организовано 27 стационарных пунктов обогрева на базе придорожных кафе и кемпингов, девять подвижных на автобусах и один на базе аэромобильной группировки. В пунктах временного обогрева готовы предоставить горячее питание и оказать медицинскую помощь.